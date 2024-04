NEVICATA NOTTURNA SUI MONTI ABRUZZESI: IMBIANCATE ROCCARASO E PESCOCOSTANZO

ROCCARASO – Ancora neve primaverile sull’Appennino abruzzese. Circa 20 centimetri sono caduti nella notte a quota 1600 metri, imbiancate anche località a 750-800 metri. Questa mattina si sono risvegliate in un’atmosfera invernale anche Roccaraso (1.236 m) e Pescocostanzo (1.395 m) nell’aquilano.

Il tempo è in miglioramento, avvisa l’associazione meteorologica “Caput Frigoris” ( https://www.caputfrigoris.it ) che prevede anche schiarite nel pomeriggio/sera e, sulla pagina Facebook, raccomanda di fare “attenzione alle gelate notturne e mattutine, purtroppo logoranti per la vegetazione partita in anticipo a causa del caldo anomalo avuto in precedenza”.

Le oltre 30 webcam dell’associazione installate in tutto l’Abruzzo hanno immortalato le precipitazioni nevose notturne.e mattutine in diverse località.