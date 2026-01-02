NEWS DELLA VALLE: 10 ANNI DI INFORMAZIONE, CONVEGNO SU FUTURO DEL GIORNALISMO A COLLI A VOLTURNO

COLLI A VOLTURNO - La presentazione del volume "Le Chiese della Valle del Volturno, storia, tradizioni ed architettura", opera di Franco Visco, sarà il momento centrale e più simbolico delle celebrazioni per i dieci anni del quotidiano on-line Newsdellavalle.

Un omaggio al territorio, alla memoria e alla cultura locale - si legge in una nota -, che si inserisce nel programma dell'evento in programma sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18, presso il Teatro comunale di Colli a Volturno (Isernia).

Il volume, dedicato alla storia, alle tradizioni e all'architettura delle chiese della Valle del Volturno, è stato ideato e scritto da Franco Visco e completato dal figlio Michele Visco, direttore responsabile di Newsdellavalle, dopo la scomparsa del padre, che non era riuscito a portare a termine l'opera.

La pubblicazione è legata a uno scopo benefico: le donazioni volontarie di chi scaricherà il libro online saranno devolute interamente all'Airc (Associazione italiana per la Ricerca sul cancro).

La presentazione del libro si inserisce nel più ampio evento organizzato per celebrare i dieci anni di attività di Newsdellavalle, quotidiano fondato nel gennaio 2016 da Michele Visco.

"In questo decennio il quotidiano on-line si è affermato come una delle testate telematiche più lette e seguite in Molise e in parte dell'Abruzzo, grazie a una informazione puntuale, autorevole e sempre attenta ai territori", spiega il direttore.

Un percorso di crescita accompagnato, come ricorda Visco, anche dall'innovazione tecnologica, con il lancio dell'App Newsdellavalle, disponibile sugli store Android e Apple, "presentata lo scorso anno e accolta con grande interesse: ad oggi sono oltre duemila gli utenti che hanno scelto di installarla su smartphone, tablet e altri dispositivi".

La serata del 10 gennaio, presentata dalla giornalista e conduttrice molisana Barbara Fino, si articolerà in due momenti.

La prima parte sarà dedicata al convegno dal titolo "Il mondo del giornalismo: il web e le innovazioni tecnologiche. Come cambia la distribuzione delle notizie", un appuntamento di rilievo per il mondo dell'informazione del Molise e dell'Alto Sangro.

Per i saluti istituzionali interverranno Emilio Incollingo, sindaco di Colli a Volturno; Elisabetta Lancellotta, deputato di Fratelli d'Italia; Aldo Patriciello, europarlamentare; Francesco Roberti, presidente della Regione Molise; Salvatore Micone, assessore regionale; Daniele Saia, presidente della Provincia di Isernia; Angelo Caruso, presidente della Provincia dell'Aquila.

Previsto poi l'intervento del direttore Visco, con un contributo dal titolo "Il progetto Newsdellavalle e la sua evoluzione nel primo decennio di vita", e di Vincenzo Cimino, presidente dell'Ordine regionale dei Giornalisti del Molise, sul tema "L'evoluzione digitale del mondo della stampa molisana".

L'evento si concluderà con un momento conviviale aperto a tutti i presenti, a suggello di una giornata di riflessione, memoria e condivisione dedicata all'informazione, al territorio e alla comunità.

Il volume è disponibile al seguente link, dal quale è possibile effettuare anche una donazione volontaria: https://newsdellavalle.com/public/pubblicazione/ ​