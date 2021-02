NEXT GENERATION EU, OCCASIONE PER L’ABRUZZO: CONVEGNO ON LINE CON BACCARO ED ERCOLI

LANCIANO – «Next generation Eu: un’occasione che l’Italia e l’Abruzzo non possono sprecare”: è il titolo del webinar in programma giovedì 18 febbraio alle 18.00 (piattaforme Youtube e Facebook dell’associazione Rati) con Vincenzo Baccaro, consigliere Giuridico EU– DG Supporto alle Riforme Strutturali, e Riccardo Ercoli, economista presso commissione europea, Task Force per i piani di ripresa.

La tematica affrontata è la madre di una serie di webinar che l’Associazione Rati (Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione), l’Associazione Aipec e la Fondazione Hubruzzo svilupperanno in partnership nei prossimi mesi.

L’articolato programma messo in atto dalla Commissione europea nel luglio del 2020, viene affrontato in tutti i suoi aspetti dal punto di osservazione dei giovani e delle donne.

L’intera serie costituirà una “narrazione unica, fortemente innovativa, coinvolgente, trasformante e appassionatamente sfidante” per recuperare motivazione, coraggio, impegno e passione da parte di tutti, con una prospettiva particolare: quella per cui le principali risorse strategiche da valorizzare nel loro immenso potenziale per trasformare e sviluppare l’Italia e l’Abruzzo, siano proprio i giovani e le donne!!!

Interverranno: Sergio Galbiati (Imprenditore), presidente della Fondazione HUBRUZZO; Gianluca De Sanctis (Esperto di economia di comunione), dirigente dell’associazione AIPEC e Agnese Senerchia (Architetto – Insegnante scuola secondaria). Breve conclusione di Loris Di Pietrantonio (Responsabile presso la Commissione Europea per il coordinamento del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Conduce Lede D’Alonzo, giornalista Telemax.

Parteciperanno numerosi alunni delle classi terminali delle scuole medie superiori abruzzesi, in considerazione dei contenuti che sono fortemente importanti per le giovani generazioni, anche per l’orientamento degli stessi.

Sono stati invitati rappresentanti delle forze sociali, economiche, delle istituzioni pubbliche, le categorie professionali e del terzo settore.

