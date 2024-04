L’AQUILA – Nuove opportunità di ripresa economica per l’Abruzzo, grazie a due finanziamenti approvati nell’ambito del programma NextAppennino, con le risorse previste dal Fondo Complementare sisma 2009-2016.

In tutto 6 milioni di nuovi investimenti produttivi a fronte di circa 2,8 milioni di agevolazioni ottenute con l’istruttoria condotta da Invitalia.

Le due aziende che hanno formulato i progetti accolti e finanziati sono attive nel settore turistico e in quello farmaceutico: si tratta di PAL Impianti di Palmerini Giuseppina & C. S.a.s., situata a L’Aquila frazione Paganica, e Dompé Farmaceutici S.P.A., che ha una delle sedi operative a L’Aquila, che hanno partecipato ai bandi della misura B1.2 del programma NextAppennino, dedicata agli investimenti di media dimensione.

Per quanto riguarda PAL Impianti, l’investimento di 2,7 milioni assicurato dall’azienda (a fronte di 1,4 mln di agevolazioni), prevede la completa riqualificazione dell’offerta di ricettività turistica dell’Hotel Parco delle Rose.

Il progetto include la realizzazione di suites di lusso, un centro benessere all’avanguardia e un ristorante gourmet guidato da uno chef stellato. L’obiettivo è rilanciare l’attività alberghiera, che ha risentito degli effetti negativi dei terremoti, e potenziare l’offerta turistica dell’area, arricchendola con servizi di alto livello.

Il progetto di Dompé Farmaceutici S.P.A. punta invece all’innovazione sostenibile attraverso l’installazione di un impianto di cogenerazione ad alta efficienza presso la propria unità produttiva a L’Aquila, con un investimento complessivo di 3,3 milioni di euro (a fronte di circa 1,4 mln di agevolazioni). Si otterrà un significativo risparmio energetico e una riduzione dell’impatto ambientale, grazie alla produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera. Il progetto porterà a una drastica riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.

Il commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, che presiede alla Cabina di coordinamento integrata che gestisce le risorse NextAppennino, ha commentato in una nota: “Sostenibilità, rilancio, innovazione e posti di lavoro. Questi sono i progetti che alimentano la rinascita dei nostri territori grazie alla strategia finanziata dal Piano nazionale complementare al Pnrr. I nostri imprenditori hanno idee e determinazione, sta alle Istituzioni sostenerli il più possibile per realizzare quell’alleanza tra pubblico e privato in cui risiede la speranza di rilancio dei territori feriti dai terremoti degli ultimi anni”.

“Ringrazio il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il consigliere Mario Fiorentino, della Struttura di missione Sisma Abruzzo 2009, e Vincenzo Rivera, direttore USR Abruzzo, per il grande lavoro di collaborazione svolto in Cabina di coordinamento. Quando le Istituzioni collaborano le iniziative private di qualità si possono affermare, generando valore aggiunto a tutto il territorio, favorendo il coraggio di donne e uomini che non vogliono abbandonare le loro comunità. Il lavoro è la leva essenziale per contrastare lo spopolamento, gli investimenti produttivi lo strumento prioritario per aiutare la rigenerazione di tutto l’Appenino centrale e di tutto il Centro Italia”.