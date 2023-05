“NIENTE FIBRA OTTICA FTTH NEL CENTRO STORICO DELL’AQUILA”: LA DENUNCIA DI UN RESIDENTE

L’AQUILA -Un residente denuncia la completa assenza di fibra ottica Ftth in molte zone del centro storico dell’Aquila, in particolare nella zona di San Pietro. Le vie a cui mi riferisco sono: Via Minicuccio D’Ugolino, Via Arco Capro, Via Rustici. Via Albanesi. Via Arco Pittori. Via Arco Cirillo. Via Mezzaluna. Via Coppito. Via San Pietro a Coppito.

“Sono un residente della zona”, dice, “e sono costretto ad utilizzare una connessione a banda larga limitata e poco affidabile per il mio lavoro e le attività quotidiane. Purtroppo, nonostante le numerose richieste fatte al mio provider di servizi internet, non si è visto alcun miglioramento della situazione. La mancanza di una connessione veloce e affidabile rappresenta una limitazione per lo sviluppo economico e sociale della zona, e penalizza i residenti e le imprese che operano in quest’area. Sarebbe auspicabile che le autorità competenti intervenissero per garantire l’installazione della fibra ottica nella zona di San Pietro e in altre zone del centro storico di L’Aquila, al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti e favorire lo sviluppo economico locale”.