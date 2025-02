L’AQUILA – Proteste dopo che lo scorso venerdì la navetta a Campo Imperatore non era attiva. Notevoli disagi per i numerosissimi sciatori, diverse anche le famiglie, che hanno dovuto fare davanti e dietro con sci a spalla, scarponi, talvolta anche con i bambini per circa 1km.

La navetta parte dal piazzale Simoncelli e porta le famiglie alla piazzetta davanti agli alberghi a circa 100 metri dalla partenza della funivia del Gran Sasso d’Italia nell’Aquilano.