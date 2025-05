NIKO ROMITO: VERRECCHIA (FDI), “ECCELLENZA CHE VALORIZZA L’ABRUZZO E IL SUO FUTURO”

L’AQUILA – “Il conferimento del Premio Guido Carli 2025 a Niko Romito è un riconoscimento meritato e prestigioso, che celebra un percorso di assoluta eccellenza”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Con visione, talento e radicamento nella sua terra – aggiunge -, Romito ha trasformato l’Abruzzo in un punto di riferimento internazionale per l’alta gastronomia, la ricerca e la formazione. La sua attività non si limita alla cucina d’autore ma rappresenta un autentico motore di sviluppo culturale, economico e sociale. È con questa consapevolezza che il Consiglio regionale aveva già voluto attribuire un riconoscimento formale all’importanza strategica del progetto ‘Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito’, così come al progetto ‘Il laboratorio in cucina’ nel comune di Villa Santa Maria (Chieti)”.

“Due iniziative che contribuiscono a rafforzare il legame tra tradizione e innovazione e che collocano l’Abruzzo tra le eccellenze nazionali e internazionali del settore. L’esperienza di Romito dimostra che il talento, quando coltivato con determinazione, può generare opportunità e trasformare il territorio in un centro di innovazione e sapere”.

“L’Abruzzo può e deve guardare a queste storie come a modelli di crescita e sviluppo, nella convinzione che investire nella qualità e nella formazione significhi costruire un futuro solido per la nostra regione”, conclude Verrecchia.