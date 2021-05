NISSAN QASHQAI: L’ABRUZZESE ORIENTE SPA TRA LE 10 CONCESSIONARIE SCELTE PER ANTEPRIMA PRESENTAZIONE

PESCARA – L’abruzzese Oriente Spa è tra le dieci concessionarie Nissan, sulla rete complessiva di circa 75 sul territorio nazionale, scelte per la presentazione in anteprima del nuovo ed esclusivo Qashqai, il suv numero uno per vendite al mondo: nello showroom di Teramo è stata esposta al pubblico da lunedì fino ad oggi, a Pescara da domani e fino a domenica.

Si tratta di eventi “in grande stile”, come sottolineano i vertici della concessionaria abruzzese, che sia pure nel pieno rispetto delle misure anti covid, fanno parte di un apposito “premiere Tour” che andrà a toccare tutta l’Italia “in questo momento storico in cui si stanno ponendo le basi per il rilancio del mercato”. Le presentazioni sono curate dal team Orienta personale, con la regia del consulente comunicazione, marketing ed eventi, Roberto Gnoli, ex portiere di Pescara e L’Aquila. L’inserimento in questa esclusiva top ten Nissan conferma Oriente “come fiore all’occhiello della nostra regione”.

Oriente Spa, presieduta dall’imprenditore Amedeo Moscianese, nelle scorse settimane ha raggiunto l’intesa per la fusione con la “Di Ubaldo e Forlini”, acquisendo così anche Opel: il brand si va ad aggiungere a Jeep, Alfa, Renault, Dacia ed appunto Nissan. Per chi desidera visionare in anteprima la nuova auto può recarsi in concessionaria oppure prenotare un appuntamento in showroom sul sito www.orientespa.it.