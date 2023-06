“NO A ELEFANTI SOLI”, A MILANO RESPINTO RICORSO DI UN CIRCO. LAV: “ORA STOP SPETTACOLI ANIMALI”

MILANO – Il Tribunale di Milano ha rigettato oggi il ricorso del circo Madagascar contro il regolamento del Comune di Milano sul benessere animale.

Ne dà notizia la Lav, spiegando che il regolamento, basato sulle linee guida Cites, vieta l’attendamento di circhi che abbiano solo un elefante presso la loro struttura, per incompatibilità etologica. Questi animali, infatti, devono essere tenuti in coppia.

Il circo Madagascar negli scorsi mesi è stato protagonista di diversi episodi di cronaca come la fuga di un lama a Genova, e un elefante a passeggio per strada a L’Aquila.

“Il Regolamento sul benessere animale – dichiara Eleonora Panella, responsabile Lav area animali esotici – costituisce un’importante risorsa per la loro tutela. Viene infatti adottato in molte città italiane, come in questo caso nella città di Milano, proprio per la mancanza di una legge moderna e aggiornata che consenta di vietare ai circhi con animali di esibirsi”.

La Lav è intervenuta nel procedimento per opporsi all’accoglimento del ricorso.

“Nel nostro atto abbiamo inoltre presentato numerose evidenze di studi condotti sulla difficoltà di tenere gli elefanti in strutture circensi, che vanno tutti nella direzione di dismettere con urgenza questa specie, insieme a tutte le altre costrette ad esibirsi in tour estenuanti, spazi angusti e condizioni contrarie alle necessità biologiche proprie delle singole specie”, aggiunge Panella.

“È giunto quindi il momento che il ministro Sangiuliano, come già richiesto da Lav a partire dal suo insediamento a ottobre scorso, prenda atto dell’urgenza di attuare la legge delega 106/22 sul riordino dello spettacolo per il superamento dell’uso degli animali nei circhi” conclude Panella.