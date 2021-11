“NO AL CIMITERO DEI FETI”: LA PROTESTA DI ARTICOLO UNO-RETE 8 MARZO A L’AQUILA

L’AQUILA – Protesta di Articolo Uno L’Aquila, in collaborazione con le donne della Rete 8 marzo, contro la proposta di modifica della legge che obbliga la sepoltura dei feti abortivi. Il disegno di legge, depositato dai consiglieri di Fratelli d’Italia, escluderebbe il consenso genitoriale.

“Riteniamo questa legge l’ennesimo subdolo tentativo da parte del centro-destra di depotenziare la legge 194 – hanno ribadito le donne di Articolo Uno – che regolamenta l’interruzione volontaria di gravidanza nel rispetto della dignità e della libertà di scelta delle donne”.

“Dai consiglieri regionali ci aspetteremmo, piuttosto, un impegno per rendere accessibile una legge dello Stato che in Abruzzo rimane spesso inapplicata, a causa dell’abbandono in cui versano i consultori familiari ed il gran numero di obiettori di coscienza operanti nelle strutture pubbliche. Se la proposta di legge non verrà ritirata, continueremo la mobilitazione ed useremo ogni strumento possibile per contrastarla”.