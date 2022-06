NO AL GOVERNO DRAGHI: MANIFESTAZIONE ANCHE A PESCARA, “STANNO DISTRUGGENDO L’ITALIA”

PESCARA – Manifestazione anche a Pescara, questa mattina, al Ponte del Mare, nell’ambito della giornata nazionale “Se non scendi in piazza vince lui” contro il governo guidato da Mario Draghi, promossa e organizzata da Alternativa, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia, Azione Civile, Risorgimento Socialista e Comitato No Draghi.

Sono intervenuti, tra gli altri, Lorenzo D’Onofrio, avvocato pescarese, segretario nazionale di Riconquistare l’Italia, partito nato in Abruzzo di cui è presidente Stefano D’Andrea, docente universitario avezzanese oggi impegnato a Roma nell’ambito della stessa manifestazione , e Antonio Felice, segretario regionale abruzzese del Partito comunista di Marco Rizzo.