“NO AL GREEN PASS”: L’APPELLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI RAGGIUNGE MILLE FIRME

ROMA – Ha raggiunto le mille firme l’appello dei docenti universitari contro l’obbligo del Green pass negli atenei italiani lanciato il 3 settembre scorso.

Tra i nomi illustri dei firmatari spicca quello di Alessandro Barbero, storico e divulgatore ma ci sono anche filosofi, linguisti, matematici, fisici, chimici, medici, giuristi, musicologi e altri esponenti del complesso quadro dell’Università italiana.

Non è questione di vaccino o non vaccino, dichiarano gli organizzatori: “le misure che oggi colpiscono chi ha deciso in piena libertà e coscienza di non vaccinarsi, ma domani colpiranno chi – come molti tra noi – ha già completato il ciclo vaccinale. Occorre subito cancellare il green pass: ne va della nostra libertà presente e futura”.

“In questi venti giorni abbiamo ricevuto accuse spesso ridicole, basate sull’incapacità di molti osservatori di leggere ciò che abbiamo chiaramente scritto nell’appello. Ci hanno dato degli ‘evasori vaccinali’ quando molti di noi sono vaccinati – scrivono gli organizzatori – Ci hanno detto che filosofi e giuristi non possono occuparsi di questioni sanitarie, mentre tra i firmatari figurano medici e scienziati di livello. Ci hanno detto che docenti del conservatorio – eccellenza della cultura italiana – non possono affrontare simili questioni, anche se subiscono sulla propria pelle ogni giorno le assurde imposizioni del greenpass”.

“Il greenpass è una misura iniqua e pericolosa non solo per il nostro mondo, ma per ogni altro settore. È per questo che, seguendo i più virtuosi casi europei e mondiali, va abolito e riportato il dibattito sui giusti binari della scienza e del dialogo e non delle imposizioni dogmatiche e insensate – concludono – L’appello darà vita a iniziative che si svolgeranno in tutta Italia, d’intesa con gli studenti e con il personale, con il mondo scolastico e le altri parti dei settori lavorativi colpiti”.