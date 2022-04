PESCARA – Oltre 102 Sindaci e altri amministratori abruzzesi e laziali sono tornati a protestare fuori dai caselli autostradali contro il caro pedaggi sulle A24 e A25: i rappresentanti del comitato che da quattro anni si oppone agli aumenti hanno organizzato dei presidi presso gli svincoli per sensibilizzare gli automobilisti contro l’aumento del 34,75% che potrebbe scattare dal primo luglio. Sul posto anche alcuni parlamentari.

I presidi di due ore, dalle 10 alle 12, sono stati ai caselli di Castel Madama, Vicovaro-Mandela, Carsoli, Magliano dei Marsi, Celano-Aielli, Pescina, Cocullo, Sulmona-Pratola Peligna, Colledara-San Gabriele, Tornimparte e Valle del Salto.

Presente al presidio di Tornimparte la deputata dem Stefania Pezzopane: “Ho immediatamente risposto all’appello dei sindaci con i quali da anni condivido un impegno sulla vertenza autostrade che ha visto importanti risultati. Sono qui al casello di Tornimparte (L’Aquila) con i sindaci. Purtroppo da mesi c’è uno stallo inaccettabile. E questa mattina siamo qui per pretendere la dovuta attenzione. Torniamo a chiedere al governo di affrontare il problema e al ministro Giovannini se intenda convocare con la massima urgenza un tavolo di concertazione per giungere ad una proposta che scongiuri aumenti tariffari insostenibili a carico dei cittadini e quali iniziative urgenti intenda adottare per avviare, senza ulteriori ritardi, la messa in sicurezza di un’arteria strategica quale è la Strada dei Parchi”. Lo afferma la deputata del Pd Stefania Pezzopane, che ha anche sollecitato delle risposte in una interrogazione al ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

“Apprendiamo da notizie di stampa che il commissario straordinario di Strada dei Parchi Sergio Fiorentino – aggiunge Pezzopane – ha proposto al Mims e alla società concessionaria un Piano economico finanziario (Pef) che prevede aumenti dei pedaggi di quasi il 16% all’anno, per arrivare al 2030 ad una crescita che porterebbe il costo del pedaggio al 375% in più di quello oggi vigente. Riteniamo che la proposta di Pef, con questi contenuti, sia assolutamente irricevibile per gli effetti negativi sull’economia regionale abruzzese. La Strada dei Parchi è collocata in un’area ad alta sismicità ed essendo l’unica rete autostradale in grado di collegare le aree del cratere sismico con il resto del Paese, è stata dichiarata infrastruttura di valore strategico dalla Protezione Civile. Proprio per la sua importanza, la Strada è ancora in attesa dell’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento sismico con investimenti stimati in 6,5 miliardi”.

“Notizie di stampa riportano inoltre che il Governo starebbe valutando l’ipotesi di revocare la concessione a Strada dei Parchi, nazionalizzando l’infrastruttura, e in questa luce potrebbe essere letta anche la proposta di Pef che prevede sia lo Stato a farsi carico dei costi per i lavori necessari a rendere sicure e pienamente fruibili A24 e A25, senza la compartecipazione del concessionario privato. Tuttavia – afferma ancora l’esponente dem – deve essere ben chiaro che i costi non possono, in ogni caso, ricadere sui cittadini. A breve alla Camera avremo su mia richiesta l’audizione del Ministro, di Fiorentino e di Strada dei Parchi”, conclude Pezzopane.

Il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Luciano D’Alfonso, del Pd, afferma:. “Desidero manifestare la mia completa adesione alla manifestazione di protesta dei Sindaci e dei cittadini di Abruzzo e Lazio in programma questa mattina contro il caro pedaggi per l’A24 e l’A25. E’ assolutamente necessario arrivare ad una discussione frontale con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per chiedere e ottenere la ridiscussione totale degli impianti contrattuali del 2001”.

“Purtroppo tutto dipende da quella pagina sbagliata scritta nel 2001 con la gara d’appalto – sottolinea l’esponente dem – che ha fatto in modo che il ripagamento del funzionamento dell’autostrada gravasse interamente sulle spalle degli utenti. Non può più essere da sola la tariffa a pagare l’intero costo dei lavori di manutenzione di un’autostrada di montagna onerosissima: c’è bisogno di determinare un nuovo strumento contrattuale a tutela degli utenti che sappia trasferire un pezzo dell’onere di questa autostrada sulla finanza pubblica. Ma vi è anche l’altro grave fardello, in grado di far crescere all’infinito i pedaggi, costituito dalla nota delibera Cipe che ha previsto, a monte, la garanzia che i dividendi di risulta della gestione di Autostrade per l’Italia debbano essere di un miliardo di euro l’anno: come se alla controparte di un contratto di locazione si garantisse assurdamente l’ammontare ‘minimo’ dell’affitto indipendentemente dal numero dei metri quadri. Ribadisco – conclude D’Alfonso – che questa sbagliatissima delibera Cipe va assolutamente impugnata dinanzi al Tar del Lazio”. (

Afferma Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio: “La battaglia per fermare i prezzi della A24/A25 ha visto i primi cittadini attivarsi da mesi con un’importante mobilitazione importante lo scorso febbraio. Continuiamo al loro fianco in una battaglia che riguarda, tramite la mobilità interregionale, la quotidianità di migliaia di uomini e donne che non devono pagare nella quotidianità questa scelta inaccettabile”.

“Fratelli d’Italia ha aderito all’iniziativa dei 112 sindaci di Lazio e Abruzzo che oggi manifestano ai caselli autostradali della A24 e A25 per chiedere maggiore sicurezza ed evitare quella che sarebbe una vera e propria discriminazione per lavoratori pendolari e studenti se i pedaggi aumentassero in modo ingiustificato e insostenibile”: lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione trasporti alla Camera, Marco Silvestroni,

“Noi oggi siamo qui per sottolineare le inadempienze del Governo e soprattutto del ministro Giovannini, che nulla ha fatto per risolvere le criticheta’ che riguardano queste due importanti arterie autostradali, e dove si rischia di ledere il diritto alla mobilità dei cittadini che vivono in un’area dove non ci sono adeguati trasporti ferroviari o mobilità pubbliche alternative a quello del mezzo privato”. che oggi ha partecipato all’iniziativa dei 112 sindaci di Lazio e Abruzzo alla manifestazione contro l’aumento dei pedaggi dei caselli autostradali delle autostrade A24 e A25.

“La A24 per molti cittadini della Provincia di Roma – aggiunge – rappresenta il collegamento indispensabile per raggiungere il proprio luogo di lavoro o di studio nella Capitale e l’incapacita’ degli ultimi Governi gli sta rendendo la vita impossibile. Le risposte servono adesso e servono credibili questo come Fratelli d’Italia chiediamo al Governo Draghi e al suo ministro Giovannini”, conclude l’esponte di Fratelli d’Italia”.

Afferma in una nota il deputato abruzzese di Italia viva, Camillo D’Alessandro: “Sto e siamo dalla parte dei sindaci, dei cittadini e del buon senso. Ora basta, la convenzione che scarica sulla tariffa gli oneri manutentivi oltre ad essere scandalosa è insostenibile. Cambiano i governi, il legislatore a più riprese è intervenuto per evitare l’aumento automatico delle tariffe, ma non si supera l’attuale convenzione che si basi su un nuovo Piano Economico e Finanziaria dal quale sia liberi la tariffa dai costi della manutenzione insostenibili”