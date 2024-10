“NO ALL’IMPIANTO RECUPERO FANGHI A SASSA”: CONSIGLIERI DI SCOPPITO PRESENTANO MOZIONE

SCOPPITO – Una mozione per esprimere contrarietà nei confronti del progetto di realizzazione dell’impianto per il recupero dei fanghi derivanti dal trattamento di reflui civili nell’area industriale della frazione aquilana di Sassa, alle porte del comune di Scoppito.

A depositarla i consiglieri comunali di Scoppito Alessio Albani, Emiliano Renzetti, Francesca Rossilli e Gennaro Marrone.

“L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di impegnare il sindaco e il presidente del Consiglio comunale ad intraprendere ogni azione utile per scoraggiare la realizzazione del progetto per la tutela delle Comunità interessate, per preservare il territorio, l’ecosistema agro-ambientale ed il valore urbanistico-commerciale della zona nel rispetto delle procedure di legge sensibilizzando le istituzioni preposte alla tutela di tutto il territorio della zona ovest”.