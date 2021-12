“NO DRAGHI, NO GREEN PASS”, SABATO A PESCARA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA RINASCITA

PESCARA – Domani, sabato 4 dicembre, a Pescara, in piazza della Rinascita, manifestazione “No, Draghi no! Contro l’autoritarismo del governo Draghi”.

La manifestazione è organizzata da Fronte del dissenso, Studenti contro il green pass e sezione abruzzese di Riconquistare l’Italia.

L’appuntamento è dalle ore 16 alle ore 19.

“La critica al Green Pass, giusta e sacrosanta – spiegano gli organizzatori in una nota – deve connettersi ad una critica più ampia che coinvolga il governo Draghi, il partito unico neoliberale e l’Unione Europea, ossia quel vincolo esterno che ha consentito a tutti gli esecutivi della Seconda Repubblica di disattivare la Costituzione repubblicana del ’48, assecondando l’indirizzo ideologico dominante neoliberale dell’Unione Europea”,

“Dietro la nebbia del Covid e della gestione schizofrenica della pandemia – spiegano ancora – si cela il colpo definitivo ai diritti sociali ed alle fondamenta costituzionali di questo Paese, ovvero il tanto decantato Pnrr che rappresenta l’accelerazione finale verso lo smantellamento dello stato sociale, la privatizzazione di servizi pubblici essenziali, l’aumento delle disuguaglianze sociali: l’attacco finale alle classi popolari”.

“È per queste ragioni che Fronte del Dissenso e Riconquistare l’Italia, insieme agli Studenti contro il Green Pass, invitano la popolazione a partecipare alla manifestazione contro il Governo Draghi, in contemporanea con analoghe manifestazioni che si svolgeranno in tutte le regioni d’Italia”, concludono.