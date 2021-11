PESCARA – “Ferma opposizione della Lega a un provvedimento che rischia di mettere a rischio migliaia di posti di lavoro su tutto il territorio abruzzese”.

È quanto è stato ribadito oggi a Pescara nel sit-in organizzato dalle associazioni regionali dei balneatori a difesa dei diritti concessionari per discutere della recente sentenza del Consiglio di Stato, al quale hanno partecipato esponenti della Lega, l’europarlamentare eletto nella circoscrizione centrosud Massimo Casanova, il deputato Antonio Zennaro, gli assessori regionali Nicola Campitelli, Nicoletta Verì, i consiglieri Luca De Renzis, Vincenzo d’Incecco e Sabrina Bocchino, il vice coordinatore regionale della Lega Massimiliano Foschi

“Insieme all’europarlamentare Massimo Casanova, all’assessore regionale Nicola Campitelli e alla consigliera regionale Sabrina Bocchino, abbiamo ribadito la ferma opposizione della Lega a questo provvedimento giudiziario e il pieno sostegno a tutti i livelli, affinché l’intero comparto, con oltre 900.000 operatori del settore e 700 stabilimenti presenti in Abruzzo non si ritrovi tra due anni in pericolo, dopo che tanti imprenditori hanno compiuto investimenti e sacrifici. Bisogna evitare la svendita delle nostre spiagge a grandi gruppi turistici stranieri o finanziari che metterebbe a rischio migliaia di posti di lavoro su tutto il territorio abruzzese”, spiega Zennaro.

“La Lega è tornata a ribadire la propria posizione in merito a quando sta accadendo al comparto. Con chiarezza e fermezza – aggiunge Casanova – Matteo Salvini, e ciascuno dei suoi rappresentanti istituzionali, non indietreggiano di un millimetro sul punto: la sentenza del Consiglio di Stato rischia di buttare sul lastrico migliaia di imprese e di creare il caos, per complessità del quadro e tempistiche proibitive. Col rischio, concreto, di una svendita drammatica alle grandi multinazionali.”

“Per parte mia, ai presidenti nazionali di SIB e FIBA, Tonino Capacchione e Maurizio Rustignoli, ho ribadito l’impegno di tutto la delegazione Lega Parlamento Europeo – Gruppo ID in Europa; così come vi è quello di ciascuno dei nostri parlamentari e amministratori. Sono lieto che all’appuntamento la Lega Abruzzo si sia presentata compatta con, tra gli altri, i consiglieri regionali De Renzis, d’Incecco e Bocchino, l’assessore alla Sanità Nicoletta Veri, l’assessore al Demanio Campitelli, l’onorevole Zennaro, il presidente del consiglio comunale di Pescara e l’intero gruppo consiliare, il vice coordinatore regionale della Lega-Abruzzo Massimiliano Foschi. Sul tema delle concessioni balneari la Lega parla un’unica voce e ha assunto l’impegno di difendere le nostre imprese e l’immenso patrimonio che solo noi abbiamo”, conclude Casanova.