NO EURO: IL LIBRO DELL’AVEZZANESE D’ANDREA SULL’ITALIA NELL’UE PRESENTATO IN SENATO A ROMA. IL VIDEO

ROMA – Giornata importante quella di ieri a Roma per Stefano D’Andrea, docente universitario avezzanese e presidente del partito Riconquistare l’Italia, partito fondato in Abruzzo: nella Sala “Caduti di Nassirya”, presso il Senato della Repubblica, in Piazza Madama, D’Andrea ha presentato il suo libro, appena uscito per Rubbettino, dal titolo “L’Italia nell’Unione Europea. Tra europeismo retorico e dispotismo ‘illuminato’”.

Alla presentazione, oltre all’autore, sono intervenuti, tra gli altri, Marco Rizzo, segretario nazionale del Partito comunista, Francesco Toscano, presidente di Ancora Italia, Emanuele Dessì ed Elio Lannutti, senatori del gruppo Cal-Alternativa-Pc-IdV.

L’evento è stato ripreso in diretta da Visione Tv.

Mercoledì 8 giugno sarà la volta di Avezzano (L’Aquila), città natale di D’Andrea: l’appuntamento è alle ore 16, nella Sala “A. Picchi” nel Parco Torlonia, ex Arssa, in Piazza Torlonia n.91.

Venerdì 24 giugno, invece, appuntamento a Pescara, alle ore 17:30, a Villa De Riseis.

Sabato 18 giugno, inoltre, Pescara sarà una delle città italiane in cui si manifesterà “Contro la guerra e il carovita. Per una Italia del lavoro”. Alla manifestazione parteciperanno anche esponenti di Riconquistare l’Italia.

D’Andrea è professore associato di Diritto privato, è autore di due monografie, La parte soggettivamente complessa e L’offerta di equa modificazione del contratto e di saggi pubblicati sulle più importanti riviste di Diritto privato italiano. Negli ultimi anni ha orientato la sua ricerca verso temi di diritto dell’economia, sia di diritto privato dell’economia (contratti derivati, franchising, lease back e garanzie autonome), sia di diritto pubblico dell’economia, materia alla quale è in parte dedicato questo volume. Promotore e presidente nel 2012 dell’Associazione politico-culturale “Riconquistare la sovranità”, è presidente di “Riconquistare l’Italia”, formazione politica già candidata in sei elezioni regionali.