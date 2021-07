NO GREEN PASS A PESCARA, ANPI: “SOLIDARIETA’ A DIRIGENTI FORZA ITALIA”

PESCARA – Anpi Pescara condanna,in una nota, l’aggressione avvenuta nella giornata di ieri ai danni degli esponenti di Forza Italia impegnati nella raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia da parte dei manifestanti no vax e no green pass.

“Si tratta di un grave attacco al vivere democratico e ai valori costituzionali, in particolare alla libertà di opinione, parola e pensiero; è un altro atto di intolleranza e di violenza che, purtroppo, non ci meraviglia ma che non ci stancheremo mai di denunciare e di combattere da qualunque parte venga, verso chiunque sia rivolta”, scrivono i componenti di Anpi pescar.

“Anpi Pescara esprime, pertanto, la massima solidarietà ai dirigenti di Forza Italia coinvolti, tra cui il sindaco Carlo Masci presente al banchetto, auspicando che i responsabili siano identificati e puniti. Su questi argomenti non si può non essere tutti dalla stessa parte: ovvero dalla parte della Costituzione”, aggiungono.