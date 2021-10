NO GREEN PASS: D’ALESSANDRO, “ABRUZZO TERRA BRIGATA MAIELLA, NON CASA DI MARSILIO”

CHIETI – “Questa mattina il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D’Alessandro si è recato presso la sede della CGIL a Chieti. Nella foto insieme a Gigino Borrelli presidente provinciale ANPI.

“Solidarietà, senza se e senza ma, ed ora reazione democratica a partire dall’adesione alla manifestazione di sabato 16. Se penso che proprio in queste ore il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio incontra una delegazione di “no pass” la cosa mi inorridisce, ma non mi stupisce. Ora Marsilio porti il gonfalone della Regione alla manifestazione di Roma, l’Abruzzo è la terra della Brigata Maiella, non casa sua. ”