NO GREEN PASS, MANIFESTAZIONI E CORTEI IN TUTTA ITALIA

ROMA – Pomeriggio di manifestazioni in tutta Italia contro l’obbligo del green pass.

Da Trieste, dove sono anche i portuali genovesi, a Roma, dove in piazza c’è anche l’attore Enrico Montesano, giù fino a Siracusa, sono migliaia le persone in piazza a scandire lo slogan che è diventato oramai un po’ il simbolo delle proteste no pass: “La gente come noi non molla mai”.

Numerose le manifestazioni al nord, da Aosta a Trento, Vicenza, Padova, Bologna.

A Milano sta partendo in questi minuti un corteo – come avviene ormai da 14 sabati consecutivi -, che sta sfilando al grido di “Trieste chiama, Milano risponde” (nella foto da Local Team).

A Roma il sit in è al Circo Massimo, dove tra tricolori e cartelli, non sono mancati fischi contro il premier Mario Draghi e il ministro Luciana Lamorgese. Ad Ancona si manifesta al porto, ma anche in centro. Nel centro Italia si manifesta anche in un’altra città portuale, a Civitavecchia.