NO GREEN PASS: NUGNES, “FERMA CONDANNA DELLE VIOLENZE,  ATTACCHI INACCETTABILI ALLA DEMOCRAZIA

ROSETO – Il Candidato sindaco di Roseto Mario Nugnes, insieme a tutti i candidati e le candidate della coalizione Spazio Civico, condanna fermamente le violenze avvenute ieri in diverse città italiane: “questi attacchi violenti e intimidatori sono inaccettabili, invitiamo tutti al rispetto della legalità, delle regole del vivere civile, delle leggi democratiche e del mondo del lavoro e di chi ne difende i diritti come la Cgil, che ieri è stata vittima di un assalto intollerabile. Il diritto di manifestare per le proprie idee è legittimo ma il ricorso alla violenza va sempre condannato e le organizzazioni che professano apertamente valori non democratici e ricorrono sistematicamente alla violenza vanno sciolte immediatamente”.