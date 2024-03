“NO PROPAGANDA ELETTORALE DAI MANAGER”, D’ALFONSO ASSEDIA ASL DI TERAMO E DI GIOSIA, DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming alle ore 10.3o del “comizio itinerante” dell’ex presidente di Regione, e ora deputato del Pd, Luciano D’Alfonso, davanti alla sede della Asl di Teramo, in Circonvallazione Ragusa, “per fare dieci domande alla persona giuridica del direttore generale dell’azienda sanitaria, Maurizio di Giosia, a salvaguardia della libertà degli operatori della sanità e del diritto alla salute, da mettere al riparo dalle prepotenze della Regione scadente. Come già accaduto martedì scorso a San Valentino in Abruzzo citeriore, con me ci sarà l’on. Giustinella da Roccasonante, sirena fidata e allergica ai soprusi”.