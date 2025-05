NO SNAM: “IL 6 MAGGIO CHIAMATA AL CONSIGLIO REGIONALE”, COMITATI ALL’AQUILA

L’AQUILA – “Un’opera che comprende la centrale di compressione di Sulmona e un grande gasdotto che attraverserà e sventrerà il nostro Appennino, portando con sé rischi ambientali, costi elevatissimi e zero benefici reali per le nostre comunità”.

Così, in una nota, i Comitati NO SNAM Abruzzo che annunciano: “Martedì 6 maggio, alle ore 15, ci troveremo davanti al Palazzo dell’Emiciclo, presso la Villa Comunale dell’Aquila, per poi assistere alla seduta del consiglio regionale. Tra i punti all’ordine del giorno sarà discussa la realizzazione del metanodotto SNAM – Linea Adriatica”.

“Diciamo insieme: NO al metanodotto SNAM! Un’opera fossile, inutile, dannosa e costosa. Diciamo sì a: Energie rinnovabili. Un futuro sostenibile per le nostre aree interne. Noi la nostra terra non la svendiamo”, conclude la nota.