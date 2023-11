NO VIOLENZA ALLE DONNE: ILLUMINATE DI ARANCIONE FONTANA LUMINOSA E “STANZA” CASERMA CC ALL’AQUILA

L’AQUILA – Il Soroptimist International sostiene la campagna internazionale ‘Orange the World’ promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. L’arancione è il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere. Anche quest’anno, il 25 Novembre, in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

Per tale motivo, il Comune dell’Aquila ha accolto la richiesta del Soroptimist Club dell’Aquila di colorare simbolicamente di arancione la Fontana Luminosa e di tenerla illuminata per i sedici giorni successivi al 25 Novembre. Parimenti sarà illuminata di arancione la ‘Stanza’ presente nella Caserma dei Carabinieri dell’Aquila, nata a seguito del progetto ‘Una Stanza tutta per sé’, frutto del protocollo in essere tra l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist, sottoscritto nel 2015 allo scopo di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite.

La ‘Stanza’, verrà ‘accesa’ sabato 25 alle 17.30 nel corso di una cerimonia alla presenza del Comandante del Comando Provinciale Carabinieri, Colonnello Nicola Mirante e di una rappresentanza del Soroptimist Club dell’Aquila. “Ringraziamo sentitamente le istituzioni civili e militari – ha dichiarato la presidente del Club cittadino, Flavia Stara – per la sensibilità e la proattività dimostrate che, di anno in anno, confermano la volontà di questa Città di sostenere le attività in favore delle donne”.