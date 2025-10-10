NOBEL PER LA PACE 2025 ASSEGNATO A MARIA CORINA MACHADO, LEADER OPPOSIZIONE VENEZUELA

ROMA – ll premio Nobel per la pace è stato assegnato all’attivista venezuelana Maria Corina Machado, come annunciato dall’Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia. Si tratta di una vera e propria sorpresa, come riporta Agimeg. A ricevere il premio è stata un outsider: la 58enne di Caracas non rientrava infatti tra i favoriti dai bookmakers per la vittoria del riconoscimento per la pace.

“Una “paladina della pace coraggiosa e impegnata”, ha esordito Jorgen Wayne Frydnes nelle motivazioni del Nobel. “Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità”, ha aggiunto.

ll comitato si è riunito il lunedì mattina, quattro giorni prima dell’annuncio del vincitore. Data precedente alla chiusura dell’accordo di pace tra Israele e Hamas, a proposito delle velleità di Donald Trump a ricevere il Nobel per la Pace.

Machado è “uno degli esempi più straordinari di coraggio civile in America Latina nei tempi recenti”. E’ stata, secondo le motivazioni, una “figura chiave, unificatrice in un’opposizione politica che una volta era profondamente divisa, un’opposizione che ha trovato terreno comune nella richiesta di elezioni libere e di un governo rappresentativo”.

La figura di Maria Corina Machado “soddisfa tutti e tre i criteri” sulla base delle volontà di Alfred Nobel, ha detto Jorgen Wayne Frydnes, presidente del Comitato del Nobel per la Pace.

La leader dell’opposizione venezuelana “ha unito l’opposizione del suo Paese”, “non ha mai ceduto nel resistere alla militarizzazione della società venezuelana”, “è stata risoluta nel suo sostegno per una transizione pacifica alla democrazia”, ed ha “dimostrato che gli strumenti della democrazia sono anche gli strumenti della pace”.

Machado “incarna la speranza di un futuro diverso, in cui sono protetti i diritti fondamentali dei cittadini e ascoltate le loro voci, in questo futuro, le persone saranno finalmente libere di vivere in pace”.