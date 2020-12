“NOI CI SIAMO, IL NOSTRO IMPEGNO NON SI FERMA”: IL4 DICEMBRE CONVEGNO DEL PD ABRUZZO

L’AQUILA – “Noi ci siamo, il nostro impegno non si ferma”. Questo il titolo dell’incontro online che si svolgerà venerdì 4 dicembre alle ore 18.30.

Temi centrali dell’appuntamento la crisi sanitaria legata all’emergenza Covid19, le inadempienze della Regione testimoniate dallo stato dei servizi essenziali, dal mancato tracciamento, dal mancato approntamento dei posti letto, dalla totale assenza di misure e azioni concrete.

Inoltre daremo conto delle misure messe in campo dal Governo nazionale, dei rilevanti fondi messi a disposizione per il territorio e delle risorse europee in discussione con il Recovery Fund. Infine un punto sui congressi provinciali e di circolo del Partito Democratico in programma fino al 27 gennaio prossimo.

Parleremo di questo con il Segretario Regionale Michele Fina, con la Deputata Pd Stefania Pezzopane, con il capogruppo Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci e con il segretario provinciale Francesco Piacente.

L’evento sarà strasmesso in diretta streaming https://www.facebook.com/pdabruzzo/

