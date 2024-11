NOI CON VANNACCI: A SULMONA TERZA RIUNIONE ORGANIZZATIVA CON BELLACHIOMA

SULMONA – Venerdì 22 novembre alle ore 19 presso l’Hotel Rojan a Sulmona , si terrà la terza riunione organizzativa regionale di Noi con Vannacci alla presenza del coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma”

“Come preannunciato ci stiamo organizzando per coinvolgere tutti i territorio della Regione ” afferma Bellachioma -. Dopo Roseto e Montesilvano ho deciso di proseguire i miei incontri nelle aree montane , veri e propri scrigni che racchiudono paesaggi mozzafiato, cultura , turismo ma che , ahimè, troppo spesso non vengono sufficientemente supportati economicamente e strategicamente dalla politica . Sarà quindi un’ occasione d’ascolto e di programmazione per poi procedere, appena conclusa la fase iniziale del movimento, a individuare referenti autorevoli nella Valle Peligna”.