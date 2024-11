NOI CON VANNACCI ABRUZZO: A SULMONA LA TERZA RIUNIONE ORGANIZZATIVA, “GRANDE SODDISFAZIONE”

SULMONA – Grande soddisfazione per la terza riunione organizzativa di Noi con Vannacci tenutasi a Sulmona (L’Aquila), presso l’Hotel Rojan.

Sono intervenuti – si legge in una nota – rappresentanti dell’ imprenditoria, delle libere professioni e dell’ associazionismo. “È stato un incontro molto interessante – dichiara il coordinatore regionale di Noi con Vannacci, Giuseppe Bellachioma -, un incontro in cui ci si è confrontati, si sono condivise esperienze e opinioni da cui sono scaturite idee e programmi da proporre all’attenzione del Governo regionale”.

Bellachioma ha inoltre ribadito come intende strutturare il movimento: con dieci coordinamenti territoriali e con una sovrastruttura tecnica che andrà a supportare la struttura politica. Nel corso della serata è stato nominato il responsabile territoriale Sulmona-Valle Peligna, Alberto Di Giandomenico.

“Accetto con grande entusiasmo questa nomina. Noi con Vannacci ha una visione futura di crescita politica ed elettorale che sicuramente porterà risulti tangibili per la nostra gente “. Seguiranno altri incontri per portare in ogni singolo comune l’ idea di futuro del nostro Generale nonché eurodeputato Roberto Vannacci“, le parole di Di Giandomenico.