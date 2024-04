NOI MODERATI: CILLI COMMISSARIO AMMINISTRATIVE PESCARA, MARCHEGIANI COORDINATORE MONTESILVANO

PESCARA – Aurelio Cilli nuovo commissario di Noi Moderati per la provincia di Pescara per le elezioni amministrative e Luigi Marchegiani alla guida del coordinamento cittadino di Montesilvano.

A proporre le nomine il coordinatore regionale di Noi Moderati Abruzzo, l’onorevole Paolo Tancredi, nel corso del Consiglio e successivo Direttivo nazionale del partito, che si sono tenuti ieri a Roma, per ratificare la scelta del presidente, l’onorevole Maurizio Lupi, alla federazione con Forza Italia, in vista dell’elezioni europee del 2024, con un unico programma e simbolo, che richiami ai valori del PPE.

“Con tali nomine – commenta in una nota il coordinatore del partito centrista in Abruzzo Tancredi – intendiamo concentrare gli sforzi per crescere nell’area pescarese, anche in vista delle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno Pescara e Montesilvano, rafforzando il centro destra, come nelle ultime elezioni regionali e nell’ottica di una riorganizzazione del partito su cui che da tempo si sta lavorando”.

“Nei prossimi giorni, verrà definito l’organigramma completo, intanto si respira entusiasmo per questa nuovo inizio – dichiarano il commissario provinciale per le elezioni amministrative, Cilli e il nuovo coordinatore cittadino di Montesilvano, Marchegiani – Ciò che ci ha spinto, è stata la voglia di metterci ancora in gioco nel nome di quei valori e quei principi del centrodestra, sempre difesi e sostenuti e che ritroviamo con convinzione in Noi Moderati”.