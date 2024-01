NOI MODERATI: SERRAIOCCO COMMISSARIO PROVINCIALE PESCARA E RESPONSABILE NAZIONALE SPORT

PESCARA – “E’ con grande piacere e soddisfazione, avendo acquisito la disponibilità del dottor Vincenzo Serraiocco che oggi stesso ho inviato l’indicazione, al direttivo nazionale di Noi Moderati, del suo nominativo a responsabile nazionale del settore Sport del nostro partito e a commissario provinciale di Pescara.”

E’ quando dichiara, l’ex deputato Paolo Tancredi, coordinatore regionale del partito in Abruzzo, di cui è leader nazionale Maurizio Lupi.

Commentando l’investitura di Serraiocco, infine Tancredi dichiara “continua con entusiasmo il rafforzamento di Noi Moderati in tutta la regione anche in vista delle prossime sfide elettorali, in regione Abruzzo e al comune di Pescara; sono sicuro che anche in provincia di Pescara, grazie al sostegno di Serraiocco, faremo un buon risultato”.