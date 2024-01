NOMINA ASSESSORE RENISI: D’ERAMO, “OTTIMA LA SCELTA DEL SINDACO DE MARTINIS, LA LEGA CRESCE”

MONTESILVANO – “La Lega cresce e si rafforza sul territorio con figure di grande esperienza e competenza. Sono certo che Daniela Renisi, nominata dal sindaco leghista Ottavio De Martinis quale nuovo assessore al turismo del Comune di Montesilvano, darà un contributo importante alla crescita della città e dell’intera area metropolitana”.

Così il segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo che quale plaude, quindi, alla scelta effettuata dal primo cittadino.

“Renisi – sottolinea D’Eramo – è una professionista molto conosciuta e stimata sul territorio e ha tutte le capacità per svolgere in maniera ottimale il suo compito. Un arricchimento per l’amministrazione comunale di Montesilvano e per la Lega, la quale intende da sempre rappresentare al meglio ogni parte della nostra regione. Al neo assessore i miei auguri di un buon lavoro”.