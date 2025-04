NOMINA CHIODI NUOVO AD FIRA: D’IGNAZIO, “LAVOREREMO PER RENDERE L’ABRUZZO PIU’ COMPETITIVO”

PESCARA – “Benvenuto in FiRA a Gianni Chiodi, nuovo consigliere di amministrazione e Amministratore Delegato della nostra Finanziaria. Un professionista, che continuerà a dare il suo contributo per la crescita dell’Abruzzo e dell’economia regionale, come ha già fatto da Presidente della Regione”.

E’ questo il commento del presidente della Finanziaria regionale abruzzese, Giacomo D’Ignazio, dopo la designazione di Gianni Chiodi come nuovo AD di FiRA.

“Ringrazio Stefano Cianciotta – prosegue D’Ignazio – per aver speso al meglio le sue competenze per il consolidamento e la crescita di FiRA. Grazie all’ottimo lavoro di questo CdA abbiamo conseguito importanti risultati e posto le basi per costruire una politica industriale di ampio respiro, per la Finanziaria regionale. Con Gianni Chiodi, persona e professionista di spessore, continueremo a lavorare per rendere l’Abruzzo sempre più competitivo e capace di esprimere al meglio tutte le sue eccellenze”.

!La scelta del presidente Marsilio conferma la volontà di questa Giunta di dare valore e prospettiva alla FiRA per contribuire alla crescita dell’Abruzzo. Le potenzialità del nostro territorio sono davvero tante e aver diversificato, negli anni, le nostre competenze e il nostro ruolo, a fianco di Regione Abruzzo, ci consente oggi di guardare al futuro e alle sfide che ci attendono con determinazione ed entusiasmo. Buon lavoro a lui, sono certo che otterremo nuovi importanti risultati, insieme”.