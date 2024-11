NOMINA DI MARCANIO NEL CDA DI ATER: IL PD DI CELANO ESPRIME “GRANDE SODDISFAZIONE”

CELANO – Il Partito Democratico di Celano (L’Aquila) esprime grande soddisfazione per la nomina di Angela Marcanio nel Consiglio di Amministrazione dell’ATER. Si tratta di un incarico di rilevante importanza per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica nel nostro territorio. L’Azienda riveste infatti un ruolo centrale nella pianificazione e gestione di alloggi destinati alle fasce sociali più deboli, promuovendo politiche abitative inclusive e sostenibili.

“In questo contesto, la nomina di Angela rappresenta un significativo valore aggiunto, grazie alle sue competenze professionali, alla sua esperienza amministrativa e alla profonda conoscenza delle dinamiche sociali e territoriali. Questa nomina, in rappresentanza dell’intera coalizione del “Patto per l’Abruzzo”, è stata sostenuta ad ogni livello del partito e dai nostri esponenti istituzionali. Un riconoscimento, inoltre, all’impegno che ha sempre dimostrato nel suo percorso politico e amministrativo, come conferma l’ampio consenso ricevuto a Celano, dove è stata la candidata più votata alle ultime elezioni regionali. Desideriamo augurare buon lavoro non solo ad Angela, ma anche all’intero Consiglio di Amministrazione dell’ATER, certi che saprà affrontare con responsabilità e determinazione le sfide legate al diritto alla casa, alla riqualificazione urbana e al sostegno delle fasce più svantaggiate. Grazie al Pd, Celano torna ad avere un peso importante nel panorama politico regionale e a rivestire ruoli centrali”.