NOMINA DI MARINELLI ALLA PRESIDENZA DELLA FONDAZIONE CARISPAQ: LE CONGRATULAZIONI DI BIONDI

L’AQUILA – “Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni a Fabrizio Marinelli per la sua elezione a presidente della Fondazione Carispaq”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“A lui va il mio augurio di buon lavoro”, prosegue, “nella certezza che saprà guidare l’istituzione con la competenza e la visione necessarie a confermarne il ruolo di motore culturale, sociale ed economico per la città e per l’intero territorio provinciale, continuando la stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale. Desidero, inoltre, ringraziare il presidente uscente, Domenico Taglieri, per l’impegno e la dedizione che hanno consentito di condividere progetti importanti di rilancio della città. La mia riconoscenza a Marco Fracassi per la partecipazione attenta e leale al momento di rinnovo del Consiglio: sono certo che il suo contributo continuerà ad essere un riferimento utile per la crescita della Fondazione. Un saluto cordiale e un augurio di proficuo impegno, infine, va anche ai componenti del nuovo Consiglio di amministrazione – Raffaele Marola, Filiberto Di Tommaso, Giampaolo Arduini, Carla Persi, Pierluigi Panunzi e Vincenzo Santucci – che, con le loro diverse esperienze, potranno contribuire a rinnovare il legame tra Fondazione e territorio”, conclude il sindaco dell’Aquila.