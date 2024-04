NOMINE ASSESSORI REGIONALI: CONFAGRICOLTURA PLAUDE ALLE SCELTE DEL PRESIDENTE MARSILIO

AVEZZANO – Confagricoltura Abruzzo plaude per le scelte effettuate dal Presidente Marco Marsilio e augura buon lavoro a tutti gli Assessori regionali ed in particolare ai neo nominati Tiziana Magnacca e Roberto Santangelo.

“Abbiamo apprezzato la continuità che si è voluto dare al nuovo esecutivo e la riconferma alla Presidenza del Consiglio regionale di Lorenzo Sospiri persona competente ed equilibrata. La stabilità data al Governo regionale è importante perché non rimette in discussione gli indirizzi politici che sono stati percorsi dagli assessori confermati negli ultimi cinque anni. Ciò consente loro di correggere, eventualmente, la rotta senza stravolgere, come sempre accaduto, non solo la linea politica ma anche e soprattutto la struttura organizzativa dei Dipartimenti.”

Afferma Fabrizio Lobene Presidente di Confagricoltura Abruzzo “Al Vicepresidente del Consiglio e Assessore Agricoltura Emanuele Imprudente e agli Assessori al Bilancio Mario Quaglieri, e Nicoletta Verì assessora alla Salute e ai Servizi della sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti, che sono punti di riferimento delle nostre imprese associate garantiamo sincera collaborazione della nostra organizzazione per affrontare le sfide giornaliere cui è sottoposto il nostro settore produttivo” conclude il Presidente Lobene.