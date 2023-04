NOMINE: CONFERME ENI-POSTE, ENEL A CATTANEO, LEONARDO A CINGOLANI

ROMA – Roberto Cingolani debutta come Ad di Leonardo. Sarà invece una conferma per Claudio Descalzi, al quarto mandato come capoazienda in Eni, e per Matteo Del Fante, al terzo mandato come numero uno di Poste Italiane. Flavio Cattaneo prenderà invece la guida di Enel.

Ci sono così sia conferme sia novità nel quadro che il ministero dell’Economia ha disegnato per la guida, nel prossimo triennio, delle quattro principali partecipate quotate, dai colossi dell’energia Enel ed Eni; alla società dell’aerospazio, difesa e sicurezza Leonardo; a Poste Italiane.

Le nomine dei vertici di Terna, la società per la rete di trasmissione dell’elettricità, saranno invece comunicate da Cdp, si apprende in ambienti di Governo.

A maggio le indicazioni arrivate per i vertici delle società completeranno il loro iter con il voto delle assemblee degli azionisti.

* FLAVIO CATTANEO. Nato a Rho, e si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Approda all’Enel. Nel 2003 il governo Berlusconi lo nomina direttore generale della Rai. Nel 2005 passa a Terna come amministratore delegato fino al 2014. Dal 2015 guida Ntv e dal 2016 al 2017 è amministratore delegato di Telecom. Dal 2022 è consigliere di Generali.

* ROBERTO CINGOLANI. Dopo una parentesi da ministro della Transizione ecologica nel governo Draghi, sale al vertice operativo in Leonardo dove è arrivato nel 2019 con un profilo fuori dagli schemi rispetto alle tradizionali carriere in azienda: docente universitario di fisica, fondatore e direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, nella ex Finmeccanica è stato responsabile delle tecnologie e dell’innovazione.

* CLAUDIO DESCALZI. Resta alla guida dell’Eni, di cui è amministratore delegato dal maggio del 2014. La sua è una lunga carriera interna all’azienda, da oltre 30 anni.

* MATTEO DEL FANTE. Anche lui è una conferma, dopo sei anni di profonde trasformazioni per Poste, dal rilancio della rete degli uffici postali, anche con un ruolo da ‘sistema Paese’ come nel progetto di sostegno ai piccoli comuni, all’accelerare la strategia di diversificazione per la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia.