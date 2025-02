NON ADERISCE ALLO SCIOPERO DEI MAGISTRATI: IL CODACONS PREMIA IL PM DI PESCARA GENNARO VARONE

PESCARA – Il Codacons consegnerà il premio “Amico del consumatore” al Pm di Pescara, Gennaro Varone, che ha deciso di non aderire allo sciopero dell’Anm contro la riforma della giustizia.

“Con la sua scelta di non aderire alla protesta Varone ha dimostrato di non voler far parte della casta dei magistrati che sciopera per difendere i propri privilegi e per non sottomettersi alle leggi dello Stato, leggi che l’Anm vuole condizionare ai propri interessi – spiega in una nota il Codacons – Il Pm di Pescara si è inoltre espresso a favore di un giusto processo da svolgersi in condizioni di parità tra accusa e difesa, davanti a un giudice terzo, dando attuazione all’articolo 111 della Costituzione, e ha evidenziato come la riforma proposta non tocchi l’indipendenza della magistratura”.

“Per il coraggio dimostrato nel non uniformarsi alle assurde posizioni dell’Anm, Varone riceverà – nel corso dell’edizione che sarà organizzata nel 2025 – lo speciale premio ‘Amico del consumatore’ assegnato dal Codacons alle personalità che si sono distinte per la difesa dei diritti e la tutela dei cittadini”.