“NON CI FERMA NESSUNO”: TAPPA A CHIETI DEL TOUR MOTIVAZIONALE DI LUCA ABETE. CECCHETTO SUPER OSPITE

CHIETI – Si è aperta con la splendida esibizione del coro d’ateneo Ud’A inCanto diretto dal Maestro Christian Starinieri la terza tappa del tour #NonCiFermaNessuno all’Università di Chieti. Il format innovativo, ideato e condotto dallo storico inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, dal 2014 punta ad incoraggiare i giovani studenti, invitandoli ad affrontare i momenti difficili che la vita pone dinanzi loro, guardando la vita da una prospettiva diversa. Quella di Chieti è stata la terza delle 10 tappe previste dal tour 2023.

«É sempre bello tornare alla D’Annunzio. Dal 2014 ad oggi abbiamo sempre fatto tappa qui – dichiara Luca Abete -. Negli anni il feeling stabilito con gli studenti ci ha consentito di amplificare il valore di tante storie di resilienza universitaria, capaci di trasmettere fiducia ed entusiasmi nuovi a chi necessita di incoraggiamento»

È stato celebrato il valore costante dell’impegno e della fiducia in sé stessi questa mattina. Il rettore uscente Sergio Caputi ha ringraziato Abete e passato il testimone al nuovo rettore Liborio Stuppia. «Questi eventi sono fondamentali per i ragazzi, invitano a riflettere, spronano a raggiungere i propri obiettivi. La mia paura più grande – sostiene Caputi – è che i ragazzi non abbiano il successo che meritano.»

«Nella vita le cose si conquistano con impegno e passione. In questo modo ognuno può affrontare e superare qualsiasi tipo di paura. – dichiara invece il nuovo rettore eletto -. Il futuro lo costruiamo lavorando intensamente.»

Accoglienza calorosissima anche per il super ospite in collegamento della terza tappa Claudio Cecchetto, che da talent scout di successo ha svelato agli studenti quanto sia importante trovare la propria attitudine e coltivarla giorno dopo giorno, senza arrendersi mai. «Il talento è un dono, il successo è un mestiere, non è solo il titolo del mio libro – dichiara Claudio Cecchetto -, è una realtà con la quale ci confrontiamo ogni giorno.»

Il Premio #NonCiFermaNessuno è stato consegnato allo studente Fiorenzo Foti, nato in un contesto difficile, ma che con la sola forza di volontà e grande coraggio ha saputo orientare la sua vita tra studio e lavoro, realizzando il sogno di laurearsi in Logopedia. Il premio è prodotto dagli artigiani 2.0 di Polilop.

#NonCiFermaNessuno, attraverso azioni concrete, sostiene valori legati alla solidarietà. Lidl Italia fornirà pasti completi da donare al Banco Alimentare, che saranno raccolti grazie al web game Super Foody, prodotto da TreeWeb del gruppo MAC. I feedback raccolti inoltre grazie alle Stabilo Card consentiranno di ricevere input necessari all’ampliamento dell’offerta della campagna sociale. Il tema ambientale è sempre presente nei talk. La mission di questa edizione è rendere ecosostenibili i punti ristoro con distributori automatici presenti nelle università, grazie ai contenitori per la raccolta differenziata del progetto Rivending.

«Parlare di fragilità, in questo periodo, è quanto mai indispensabile. Noi lo facciamo da 9 anni trasmettendo sostegno concreto e nessun giudizio – conclude Luca Abete – .Occorre accorciare le distanze, fare in modo che ogni solitudine venga superata grazie alla consapevolezza che qualcuno vicino c’è sempre! Ogni talk mette insieme energie inimmaginabili che alimentano quel coraggio antidoto utile contro ogni paura!»

L’approccio innovativo del format, che gode del patrocinio morale della Conferenza dei Rettori e che ha ricevuto nel 2018 la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ritrova nello svolgimento in presenza, dopo lo stop forzato del covid, tutta la sua forza espressiva. I valori della campagna sociale vengono diffusi anche attraverso R101, radio ufficiale del tour. Prossima tappa 13 aprile a Potenza, presso l’Università degli Studi della Basilicata.Il tour motivazionale è ideato dall’associazione Marameo Crazy Animation e prodotto dalla Lab Production.