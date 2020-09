NON LO VEDEVANO DA GIORNI, TROVATO MORTO IN CASA ANDREA PEDICONE

TERAMO – È stato trovato morto in casa e con il corpo in evidente stato di decomposizione, Andrea Pedicone, figlio dell’ex presidente del Teramo Calcio, Carmine.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini, allarmati dall’odore proveniente dall’appartamento situato in via Paolucci, A Teramo.

Sarà ora l’autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte del 51enne. Secondo una prima ricostruzione la morte dell’uomo, che viveva da solo, risalirebbe a circa una settimana fa. Non si esclude un malore.

Sul posto, sono intervenuti anche polizia e 118.

