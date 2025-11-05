“NON PIU’ DI 20 PER CLASSE”: S.I. NELLE PIAZZE ABRUZZESI RACCOGLIERA’ FIRME SULLA PROPOSTA DI LEGGE

PESCARA -“Saremo nelle piazze abruzzesi, di tutte e quattro le province, nel prossimo week-end con la campagna di raccolta firme per una scuola pubblica di qualità”.

Così Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana-AVS annuncia il via alla campagna regionale a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare di AVS Non più di 20 per classe- Facciamo spazio all’istruzione di qualità. “Dopo la presentazione a Pescara con la deputata Elisabetta Piccolotti, andiamo avanti perché siamo convinti del valore strategico di rimettere la scuola al centro del dibattito pubblico e della costruzione di un’alternativa di società basata sulla giustizia e l’equità sociale – aggiunge Licheri -. Classi sovraffollate, accorpamenti e chiusure di scuole nelle aree interne e montane: è lo scenario che viviamo anche nelle scuole abruzzesi”.

“Contro l’impoverimento della scuola pubblica, Alleanza Verdi e Sinistra ha lanciato appunto la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a ridurre il numero di studenti e studentesse per classe, creando condizioni che rendano effettivi e di qualità gli apprendimenti. Non solo: con la proposta di legge chiediamo maggiore attenzione al sud e alle aree interne; più benessere psicologico; valorizzazione della scuola pubblica recuperando risorse dalle scuole private”.

Di seguito gli appuntamenti nelle piazze abruzzesi per il fine settimana.

CHIETI :Chieti Scalo Sabato 8 novembre, Piazzale Marconi 9.00-20.00, Chieti Centro storico, Domenica 9 novembre, Villa Comunale 9.00-20.00, Ortona Sabato 8 novembre, Piazza della Repubblica 18.00-20.00 · Vasto Domenica 9 novembre, Piazza Diomede 15.00-19.00.

L’AQUILA: L’Aquila Sabato 8 novembre, Corso Vittorio Emanuele 17.00-20.00 · Avezzano Venerdì 7 novembre, Piazza Risorgimento 16.00-18.00.

PESCARA: Pescara Sabato 8 novembre, Pescara Vecchia/piazza Unione 16.00-20.00, Montesilvano Sabato 8 novembre, Corso Umberto I altezza Michetti 16.00-20.00, Città Sant’Angelo Domenica 9 novembre Piazza Garibaldi 16.00-20.00. TERAMO: Teramo Sabato 8 novembre, Largo Melatino 9.00-12.30, Giulianova Sabato 8 novembre, Piazza Martiri Fosse Ardeatine 16.00-20.00.