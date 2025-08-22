NON SI FERMA IL MERCATO DELL’ISWEB AVEZZANO RUGBY: ARRIVANO LISCIANI, PIRRUCCIO E DAPIT

AVEZZANO – Ancora rinforzi per la linea dei trequarti in casa Isweb Avezzano Rugby.

La società giallonera ufficializza l’arrivo di tre nuovi giocatori che andranno a rafforzare il reparto in vista della prossima stagione: Luciano Lisciani (classe 1997), in arrivo dalla Rugby Vicenza, e i due italoargentini Guido Luca Pirruccio (classe 2003) Bruno Dapit (classe 1996), provenienti rispettivamente da Rugby Vicenza e Patavium Rugby.

“Con queste operazioni – si legge in una nota – il club conferma la propria scelta di puntare su un progetto tecnico orientato al futuro, investendo su profili giovani e motivati, capaci di crescere all’interno di un gruppo coeso e ambizioso. Un segnale forte di continuità per una società che, negli ultimi anni, ha posto al centro del proprio percorso la valorizzazione dei talenti e la costruzione di un’identità solida”.

I tre nuovi innesti hanno espresso con entusiasmo la loro voglia di indossare i colori gialloneri. Per Lisciani si tratta di un ritorno in giallonero dopo tanti anni passati nel massimo campionato italiano dove ha vestito maglie prestigiose e giocato per club blasonati: “L’Avezzano Rugby, per me, rappresenta più di una semplice squadra: è casa. Il legame con questa società e con tutto l’ambiente non si è mai spezzato, e ora sono pronto a mettere nuovamente a disposizione la mia esperienza, il mio impegno e la mia passione. Ringrazio il presidente Seritti e tutta la dirigenza per la fiducia, e lo staff tecnico per l’accoglienza, oltre a tutti coloro che hanno reso possibile questo ritorno. Non vedo l’ora di raggiungere nuovi obiettivi e continuare a scrivere pagine importanti per storia di questo club”.

Pirruccio e Dapit affermano: “Siamo felici e orgogliosi di entrare a far parte di questo club. Indossare questa maglia è una grande responsabilità ma anche una grande opportunità. Siamo pronti a dare il massimo, a metterci al servizio della squadra e a crescere insieme ai nostri compagni per contribuire agli obiettivi del club”.

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Alessandro Seritti, che ha accolto così i nuovi arrivi: “Per Luciano Lisciani è un ritorno a casa dopo tanti anni in cui è stato protagonista nel massimo campionato italiano. Per noi è una grande emozione vederlo di nuovo giocare nel nostro stadio indossando i colori gialloneri. Con Lisciani, Pirruccio e Dapit arricchiamo ulteriormente la nostra linea dei trequarti e rafforziamo il percorso di crescita della squadra. Sono tre ragazzi che portano energia, qualità e voglia di mettersi in gioco. La loro scelta di venire ad Avezzano è per noi motivo d’orgoglio, conferma che il nostro progetto è attrattivo e che stiamo lavorando nella direzione giusta”.