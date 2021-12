NON SI FERMANO ALL’ALT DEI CARABINIERI: 32ENNE ARRESTATA PER SPACCIO, UN RICERCATO NELLA MARSICA

AVEZZANO – Intimato l’alt ad una Fiat Punto con due persone a bordo, il passeggero è fuggito facendo perdere le proprie tracce nella campagna circostante, la conducente invece è stata bloccata dai carabinieri.

È successo questa sera nel corso dei controlli dei i militari della stazione carabinieri di Ortucchio (L’Aquila)

La donna, 32enne di origine marocchina, regolare sul territorio italiano, domiciliata in Campania, è stata sottoposta a perquisizione personale e veicolare.

Nell’abitacolo e nel vano motore del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto diversi “panetti” di hashish per un peso complessivo pari a dieci chilogrammi. Lo stupefacente e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro. La donna, considerata la flagranza del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, è stata arrestata. Contestata anche l’aggravante dell’ingente quantitativo.

Le attività di polizia giudiziaria in atto sono state riportate al Pm di turno della Procura della Repubblica di Avezzano. Dopo le formalità dell’arresto la 32enne verrà trasferita presso il carcere di Teramo in attesa della convalida. Sono ancora in corso le ricerche della persona fuggita.