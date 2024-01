L’AQUILA – Non solo fondi a pioggia, decisi da questo e quel consigliere regionale, come è avvenuto finora e anche la notte del 29 dicembre all’Emiciclo con il maxiemendamento di fine anno attaccato alla legge di Bilancio, per svariati milioni, di cui si attende il lavoro degli uffici e la pubblicazione sul Bura per avere l’elenco completo dei beneficiari e le cifre esatte.

Bensì l’attribuzione dei soldi dei cittadini attraverso una istruttoria, e con dei criteri: è quello che è avvenuto a favore iniziative culturali e sociali senza scopo di lucro, da parte del Servizio Affari Istituzionali ed Europei, del Consiglio regionale, con la determina dirigenziale 95 del 21 dicembre 2023. Ad essere stanziati circa 117mila euro, con punteggi massimi tra i 16 beneficiari, all’Ateneo internazionale della lirica, per l’opera Turandot al teatro Caniglia di Sulmona, e alla proloco di Cocullo per la celebre festa di San Domenico Abate con rito dei Serpari.

La modalità è prevista dalla legge 55 del 2013, che disciplina, all’articolo 40, l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, ma solo all’esito di un una istruttoria sul progetto presentato, che attribuisce un punteggio in base al “cofinanziamento”, alla “rilevanza territoriale”, alla “rilevanza tematica”, alla “ricorrenza dell’iniziativa”, alla qualità della “comunicazione dell’evento”, ai “personaggi” e in generale alla “descrizione dell’iniziativa”.

E’ prevista poi una rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi, “controlli”, ” trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi”.

In realtà la legge 55 prevede anche altri due canali di finanziamento, molto più snelli, e senza una istruttoria così pignola.

Ci sono infatti gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale, che in base al regolamento si sostanzia in contributi a fondo perduto, con un bando aperto tutto l’anno, cuna istruttoria che si limita a valutare se l’iniziativa sia o meno degno di essere sostenuto, visto che il consiglio ci mette la faccia.

A fine novembre è stata a questo proposito approvata la quarta tranche, da ben 193.109 euro, per 64 beneficiari, con somme da 1.500 a 10.000 euro, con erogazioni massime per il Diorama Festival di Pescara, per 10.000 euro, e per il circolo bocciofilo Santegidiese per il convegno “Inclusione sociale” , per 8.000 euro, a somme minime per l’iniziativa “Alla scoperta di Babbo Natale della Pro loco di Paganica, 1.000 euro, o per l’Irrisolto festival dell’associazione Coleotteri bombardieri di Torano, 975 euro. Filippo Tronca

I BENEFICIARI, LE SOMME E LA VALUTAZIONE

Ateneo Internazionale della Lirica – “Opera Lirica Turandot di Giacomo Puccini: 10.000,00 euro – punteggio 26,00

Ass. Pro Loco Cocullo APS “Festa di San Domenico Abate con rito dei Serpari”: 9.961,04 euro – punteggio 26,00

Associazione Amici della Musica 2000 “24° Festival internazionale Duchi D’Acquaviva”: 9.965,00 – 25,50

Associazione Niccolò Paganini ensemble Maiella in Musica – “26esima Stagione Concertistica”: 10.000,00 – 25,50

A.S.D. Scuola Italiana di pesca a mosca – “L’arte della pesca… la pesca nell’arte” – 5.817,06 euro – 24,50

Ordine dei giornalisti – “XII edizione Premio giornalistico G. Polidoro”: 3.000,00 euro – 24,50

Associazione culturale Leonart Garofano Rosso “Film Festival 2023”: 10.000,00 euro – 24,50

Intercral abruzzo asd XXIX Edizione Mostra Concorso d’Arte A. Rocchi “Luci e colori

d’Abruzzo”: 2.500,00 euro – punteggio 24,50

Associazione culturale Them Romano onlus “30° Concorso Artistico internazionale Amico Rom”: 10.000,00 euro – 24,50

Associazione Pescara comix & games – “Pescara comix & games”: 10.000,00 euro – 24,50

Contratto sociale aps – “Rock your head festival 2023”: 8.156,00 euro – 24,50

Associazione Suoni d’Abruzzo “Festival Suoni d’Abruzzo”: 5.216,00 euro – 24,00

Associazione I Girasoli – “Women Sport Women”: 5.400,00 euro – 24,00

Associazione Comunicazione e Immagine “21° Festival internazionale del cinema naturalistico e ambientale”: 8.000,00 euro – 23,78

Associazione musicale G. Rossini aps “Adriatico Music Festival – Il Solista e l’Orchestra 2023”: 9.436,00 euro – 23,60

Associazione Pescasseroli è “W Pescasseroli legge – Direzione Artistica Dacia Maraini”: 9.700,00 euro – 23,50