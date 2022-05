“NON TUTTI SANNO”: UN LIBRO PER DARE VOCE AI DETENUTI DI REBIBBIA. A L’AQUILA LA PRESENTAZIONE

L’AQUILA – Martedì 17 maggio, con la moderazione di Roberto Monteforte, giornalista vaticanista, sarà presentato il volume “Non tutti sanno” edito dalla Libreria Editrice Vaticana.

L’evento avrà luogo nell’Aula Magna Benedetto XVI dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Fides et Ratio, in Via Vetoio a L’Aquila, iniziando alle ore 17,00 con i saluti del sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi e del Cappellano della Casa Circondariale Le Costarelle fra Francesco Lopresti.

I detenuti del carcere romano di Rebibbia si raccontano con franchezza condividendo riflessioni, scritte senza “mentirsi addosso”; raccolte da Suor Emma Zordan, curatrice del volume. Da otto anni è volontaria a Rebibbia dove organizza, tra le altre cose, laboratori di scrittura per i detenuti: i cui lavori vengono raccolti e pubblicati affinché anche fuori si sappia davvero come si vive tra i muri della reclusione.

All’interno del volume vi è un contributo di Ottavio Casarano, direttore del Carcere di Rebibbia.

Alla presenza della Curatrice interverranno il Cardinale Giuseppe Petrocchi, che ha scritto la prefazione del libro, e l’attore Cosimo Rega ex ergastolano.

Per partecipare in presenza, muniti di mascherina Ffp2, è necessario prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo: scienzereligioseaq@gmail.com

La presentazione potrà essere seguita in diretta su Laqtv, canale 12.