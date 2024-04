NONNA ELISA, AQUILANA, COMPIE UN SECOLO DI VITA: GLI AUGURI DEI FAMILIARI, “SEI UNA ROCCIA!”

L’AQUILA – Nonna Elisa, aquilana, compie 100 anni. “Tu sei la nostra meravigliosa storia. Oggi siamo qui a farti tantissimi auguri per i tuoi 100 anni e a ringraziarti per tutto ciò che ci hai insegnato e tuttora ci insegni. Una forza della natura che non manca mai di dare sostegno a chi di noi ne ha più bisogno. Una roccia, un porto sicuro per chi affronta il mare in tempesta. Tutte e tutti noi che ti amiamo incondizionatamente”. Lo scrivono i figli Lino e Gino Iannarelli e le loro famiglie.