NONNA LILIANA FESTEGGIA 100 ANNI: IL SINDACO DI TERAMO LE CONSEGNA UNA TARGA PER CONTO DEL COMUNE

TERAMO – Ieri pomeriggio, il Sindaco di Teramo,Gianguido D’Alberto, insieme all’Assessore Pina Ciammariconi, ha portato i saluti e gli auguri della città alla centenaria Liliana Di Antonio. Per l’occasione, il primo cittadino le ha consegnato una targa a nome dell’Amministrazione Comunale. Nata a Teramo il 29 agosto 1925, la signora Liliana ha lavorato per oltre 45 anni all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.

Sposata con Pasquale Michetti, scomparso nel 2004, ha avuto due figli – Gianfranco ed Ernesto -, tre nipoti e due pronipoti. Di carattere mite e riservata, come la descrivono familiari ed amici, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro, coltivando anche l’hobby dei lavori all’uncinetto. Una passione che l’ha portata a realizzare con le proprie mani lavori particolarmente pregevoli, apprezzati da chiunque abbia modo di vederli. Circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei fratelli Walter e Romano, ieri pomeriggio ha festeggiato l’importante traguardo ricevendo il saluto dell’intera città di Teramo da parte del primo cittadino.