NONNA PASQUALINA COMPIE 100 ANNI: FESTA CON I PARENTI E I SINDACI DI NAVELLI E PRATA D’ANSIDONIA

NAVELLI – Un paese in festa per i 100 anni di Pasqualina Leonardis. Un traguardo importante che ha riempito di gioia i tanti parenti e amici. La nonna di Prata D’Ansidonia (L’Aquila) ha festeggiato l’ambito traguardo circondata dai suoi nipoti Cristina e Giovanni, il sindaco di Prata D’Ansidonia Paolo Eusani dove Pasqualina è nata un secolo fa nella frazione di Tussio, e dal Sindaco di Navelli (L’Aquila) Paolo Federico dove Pasqualina ha trascorso gran parte della sua vita, nella frazione di Civitaretenga.

