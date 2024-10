NORMA COSSETTO: TESTA (FDI), “RICORDARE E’ UN DOVERE PER LA NAZIONE”

PESCARA – “Ricordare le barbarie delle quali fu vittima Norma Cossetto, violentata, torturata ed uccisa dai partigiani comunisti titini, è un dovere non solo istituzionale ma dell’intera comunità nazionale”.

Lo dichiara in una nota il deputato abruzzese Fratelli d’Italia, Guerino Testa: “Nella ricorrenza della sua morte ricordiamo il martirio della popolazione giuliano-dalmata, quella che fu pagina della nostra storia contemporanea per troppo tempo nascosta e verso la quale ancora oggi qualcuno prova dissimularne i drammatici risvolti. Basti pensare che si è dovuti arrivare al 2004 per riconoscere istituzionalmente i fatti accaduti”.

“Quanto accaduto a Norma è il risultato della furia comunista e il suo assassinio deve essere da monito per il futuro affinché non si ritorni mai più all’odio ideologico”, conclude Testa.