“NORMALITÀ IMPOSSIBILI”, SILVIA REGAZZO E CLAUDIO PROIETTI IN CONCERTO ALL’AUDITORIUM DEL PARCO

L’AQUILA – Un anno dopo la morte di Fernando Pessoa, Fernando Lopes-Graça mise in musica alcune sue poesie. Questo repertorio, nato dall’incontro tra un poeta sommo e un grande compositore, andrà in scena all’Aquila martedì 26 ottobre alle ore 19.00, all’Auditorium del Parco, nell’interpretazione Silvia Regazzo e Claudio Proietti – voce e pianoforte tra i più interessanti del panorama internazionale, che hanno scelto per il pubblico aquilano un programma raro e sofisticato, di enorme fascino e potenza.

Insomma un concerto speciale, tra grande musica e grande letteratura, nel quadro delle attività culturali di Univaq.

Alcuni posti gratuiti sono ancora disponibili, basta prenotarsi scrivendo ad attivitaculturali@univaq.it