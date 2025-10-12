NORVEGIA-ISRAELE DI CALCIO INTERROTTA DAL “FALCO” PESCARESE CON MAGLIA “FREE GAZA”

OSLO – Interruzione ieri, sabato 11 ottobre, della gara di qualificazione mondiale tra Norvegia e Israele allo stadio “Ullevaal” di Oslo.

Un uomo ha superato i controlli ed è entrato sul terreno di gioco esibendo la scritta “Free Gaza”: si tratta di Mario Ferri, 36 anni, di Pescara, detto il “Falco”, noto per precedenti irruzioni in eventi calcistici internazionali.

Ferri è stato bloccato dalla sicurezza dopo pochi istanti.

Secondo quanto affermato da lui stesso sui social, ha riportato una lieve contusione al polso ed è stato valutato in ospedale.

Le autorità locali esaminano eventuali sanzioni.

Lo stadio norvegese aveva fischiato l’inno di Israele, mentre in una delle due curve è stato esposto uno striscione con la frase “Lasciate vivere i bambini” e la una bandiera della Palestina accanto.

Il “Falco” era già apparso in passato durante grandi competizioni, con iniziative a contenuto umanitario e messaggi di protesta.